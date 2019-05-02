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Van'da 50 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 50 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Edremit ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 50 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski Cami Mahallesi Sunay Caddesi'nde devriye sırasında Y.A. yönetimindeki 05 DJ 905 plakalı minibüsü durdurdu. Kontrollerde, araçtaki 37 Afganistan ve 13 Pakistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.  

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü Y.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca Y.A'ya 5 bin lira ceza verildi ve araç 2 ay trafikten men edildi. Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. 

(AA)

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