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  3. Van'da 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Erciş-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plaka sayılı bir minibüste arama yapıldığı belirtildi. Aramada, aracın tabanına özel olarak yapılmış damperli bir düzenekle zulalanmış toplam 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü İ.G., çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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