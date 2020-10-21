21 Ekim 2020 Çarşamba 11:47 | Son Güncelleme:
Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Van'da deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında Van'ın Tusba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre; Van'da merkez üssü Tuşba olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İKİ ŞEHİRDE DE HİSSEDİLDİ
Depremin 11.31'de meydana gelirken, derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntının hem Van'da hem de Bitlis'te hissedildiği öğrenildi. Deprem, can ve mal kaybına neden olmadı.