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21 Ekim 2020 Çarşamba 11:47 | Son Güncelleme:

Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Van'da deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında Van'ın Tusba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre; Van'da merkez üssü Tuşba olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İKİ ŞEHİRDE DE HİSSEDİLDİ

Depremin 11.31'de meydana gelirken, derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntının hem Van'da hem de Bitlis'te hissedildiği öğrenildi. Deprem, can ve mal kaybına neden olmadı.

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