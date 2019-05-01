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Van'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 36 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıbekir Mahallesi Gülistan Sokak'ta metruk eve operasyon düzenledi. 

Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 19 Afganistan ve 17 Pakistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(AA)

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