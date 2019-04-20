Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8122
  • 6,5534
  • 238.344
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandili Rasathanesi Van'ın Tuşba ilçesinde bağlı Mollakasım Köyü'nde saat 22:39'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

x

Van'ın Tuşba ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından, merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 3.6 büyüklüğündeki deprem saat 22.39’da meydana geldi.

Yerin 6.96 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre hasar oluşmadı.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Beren Saat'in dakikalar içinde sildiği paylaşımı neydi?
Pelin Akil doğum yaptı! Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikizleri dünyaya geldi
Gönül Yazar'dan üzücü haber
Khal Drogo'yu hiç böyle görmediniz!
Merve Boluğur evine mi döndü?
Bursa´nın Karacabey ilçesinde bulunan Uluabat Gölü ve Marmara Denizi kıyılarında az rastlanır tabiat

Safkan Yarış Atlarının Evi: Bursa Karacabey

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

2019 yılının en az yakan modelleri

Köyde üreten tek kişi: Kilosu 200 liradan satıyor