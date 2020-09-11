11 Eylül 2020 Cuma 10:11 | Son Güncelleme:
Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında, Van'ın Çatak ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Van'ın Çatak ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.
AA'nın aktardığı habere göre, İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat birliklerince 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonun ardından bölgede yürütülen arama/tarama faaliyetleri sırasında Jandarma Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çatışma çıktığı belirtildi.
3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.