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  • Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
11 Eylül 2020 Cuma 10:11 | Son Güncelleme:

Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında, Van'ın Çatak ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat birliklerince 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonun ardından bölgede yürütülen arama/tarama faaliyetleri sırasında Jandarma Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.

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