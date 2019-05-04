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  3. Van'da 152 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 152 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 152 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ve Gevaş ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla giren 152 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıbekir Mahallesi Gülistan Sokağı'ndaki metruk eve operasyon düzenledi. Operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giren 69 Afganistan ve 7 Pakistan uyruklu yakalandı.

Gevaş İlçe Emniyet Amirliği ekipleri de devriye görevi sırasında İpekyolu Caddesi'nde bir akaryakıt istasyonu önündeki 57 Afganistan ve 19 Pakistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi. Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 

(AA)

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