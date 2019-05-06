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Van'da 133 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 133 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Edremit ilçesinde 133 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye sırasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Kamyonun kasasında yurda yasa dışı yollarla giren 74'ü Afganistan, 41'i Pakistan, 7'si Bangladeş, 7'si Myanmar ve 4'ü Hindistan uyruklu olmak üzere 133 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü R.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(AA)

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