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  • Van'da 102 kilo uyuşturucu ele geçirildi! Polis "Karabağ" yazarak Azerbaycan'a destek verdi
01 Ekim 2020 Perşembe 09:45 | Son Güncelleme:

Van'da 102 kilo uyuşturucu ele geçirildi! Polis "Karabağ" yazarak Azerbaycan'a destek verdi

Van'da 102 kilo uyuşturucu ele geçirildi! Polis "Karabağ" yazarak Azerbaycan'a destek verdi
AA

Van'ın Tuşba ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan kamyonette, 200 paket halinde toplam 102 kilo 335 gram eroin ele geçirildi. Van polisi ele geçirdiği eroinle "Karabağ" yazarak Azerbaycan'a destek verdi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ele geçirdikleri 102 kilo 335 gram eroinin bulunduğu paketlerle "Karabağ" yazarak Azerbaycan'a destek verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesinde devriye görevi sırasında seyir halindeki kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.

Narkotik köpeği "Bobi"nin de kullanıldığı aramada, kamyonetin bagajındaki 5 çuvalda 200 paket halinde 102 kilo 335 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ele geçirilen eroinin bulunduğu paketlerle "Karabağ" yazan polisler, "Azerbaycan yalnız değildir" fotoğrafını da paylaşarak kardeş ülkeye destek verdi.

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