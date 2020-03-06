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  3. Van'da 1 ton 940 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Van'da 1 ton 940 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Van'da 1 ton 940 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 1 ton 940 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi Bostan Sokak üzerinde bulunan bir ikamet ve müştemilatında arama yapıldığı belirtildi. Aramada toplam 1 ton 940 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken, ikamet sahibi C.E. ve İ.E. hakkında ise işlem yapıldı.


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