Van Valiliğinden son dakika kar tatili açıklaması geldi! Van'da yarın okullar tatil mi?

Havaların soğuması ve kar yağışlarının başlaması nedeniyle öğrenciler ve veliler “5 Şubat Çarşamba Van’da okullar tatil mi?” sorusunu aratmaya başladı. Kar yağışlarının artması ve havaların soğuması ulaşımı zorlaştırırken yaşamı da olumsuz yönde etkiliyor. Binlerce öğrencinin gözü Van Valiliğinden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. Ve beklenen açıklama geldi. Van’da okullar tatil mi? sorusunun yanıtına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

VAN’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van'da kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle yarın il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

VAN HAVA DURUMU

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor.

5 ŞUBAT ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu, Artvin, Bayburt ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.