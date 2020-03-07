Valilik açıkladı! Depremde ölen hayvanlar için, hak sahiplerine bedelleri kadar hibe ödenecek

Van Valiliği, 23 Şubat'a meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin vurduğu Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Gelenler, Güvendik ve Kaşkol mahallelerinde, yıkılan ahırların altında kalarak ölen küçükbaş ve büyükbaşlar için hak sahiplerine hayvanların bedeli kadar hibe ödeneceğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkale İlçemizde 23.02.2020 tarihinde meydana gelen depremde telef olan hayvanların sayısını belirlemek için yapılan çalışmalar tamamlandı. Hayvanların bedelleri en kısa sürede hak sahiplerine ödenecek. İran’ın Hoy Kentinde meydana gelen ve Başkale İlçesindeki sınır mahallelerinde hasara yol açan 5.9 büyüklüğündeki depremden hemen sonra bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda enkaz altında 1860 küçükbaş ve 34 büyükbaş hayanın telef olduğu belirlendi. Tespit çalışmaları sonrası, depremde hasar gören mahalle muhtarlarının talebi doğrultusunda da hak sahiplerine hayvanların bedeli hibe olarak ödenecek. Çalışmalarda son aşamaya gelinirken, Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşlara hayvanların bedelini en kısa sürede ödeyerek mağduriyetini giderecek."

(DHA)