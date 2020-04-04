Vali Yerlikaya'dan terhis olacak askerler ile ilgili açıklama

Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul’dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur. Terhis belgesi yeterlidir. Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin; oturduğu ilden “Seyahat İzin Belgesi”alması şartıyla İstanbul’a giriş ve çıkışına izin verilecektir" ifadelerini kullandı.