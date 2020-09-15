Vali Yerlikaya'dan kademeli mesai açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) temsilcileri ile kademeli mesai düzenlemesi için çalışma toplantısında buluştu. Toplantının ardından açıklama yapan Vali Yerlikaya kademeli mesai ile ilgili konuştu.

Vali Yerlikaya, kademeli mesai çalışmalarına ilişkin, "Niyetimiz en geç cuma günü bunu şehrimizle paylaşmak. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek." dedi.

Ayrıntılar geliyor...