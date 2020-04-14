Vali Yerlikaya paylaştı: 250 araç Vefa Sosyal Destek gruplarına tahsis edildi
İstanbul Valisi ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda iki firmanın Vefa Sosyal Destek çalışmalarından kullanılmak üzere toplanda 250 aracın ücretsiz olarak tahsisi edildiğini duyurdu.
İstanbul Valisi Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın destekleri ile; Intercity 150, Enterprise Türkiy100 aracı bedelsiz olarak tahsis etti. Vefa Sosyal Destek ve sağlık hizmetlerimizin filosu daha da güçlendi. Firmalarımıza gönülden teşekkürler.birlikte yenecek, #BirlikteBaşaracağız"
Vali Yerlikaya'nın paylaşımında filonun yer aldığı videoya da yer verildi.