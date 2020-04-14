Vali Yerlikaya paylaştı: 250 araç Vefa Sosyal Destek gruplarına tahsis edildi

İstanbul Valisi Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın destekleri ile; Intercity 150, Enterprise Türkiy100 aracı bedelsiz olarak tahsis etti. Vefa Sosyal Destek ve sağlık hizmetlerimizin filosu daha da güçlendi. Firmalarımıza gönülden teşekkürler.birlikte yenecek, #BirlikteBaşaracağız"

Vali Yerlikaya'nın paylaşımında filonun yer aldığı videoya da yer verildi.