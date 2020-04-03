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  3. Vali Yerlikaya duyurdu: İl Pandemi Kurulu'muz video konferans yöntemiyle toplanacak

Vali Yerlikaya duyurdu: İl Pandemi Kurulu'muz video konferans yöntemiyle toplanacak

Vali Yerlikaya duyurdu: İl Pandemi Kurulu'muz video konferans yöntemiyle toplanacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Pandemi Kurulu'nun yarın 15.30'da video konferans yöntemiyle toplanacağını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki hareketliliği en aza indirmek gibi ilave tedbirlerin değerlendirileceği İl Pandemi Kurulu'nun yarın 15.30’da video konferans yöntemiyle toplanacağını bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul içi hareketliliği en aza indirmek ve sosyal izolasyonu artırmak için, ilave tedbirleri değerlendirmek üzere İl Pandemi Kurulu'muz yarın 15.30’da Video Konferans yöntemiyle toplanacaktır."


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