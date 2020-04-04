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  3. Vali Yerlikaya duyurdu: İl Pandemi Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi

Vali Yerlikaya duyurdu: İl Pandemi Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi

Vali Yerlikaya duyurdu: İl Pandemi Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Pandemi Kurulu toplantısını video konferans yöntemi ile gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Pandemi Kurulu toplantısını video konferans yöntemi ile gerçekleştirdiklerini bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Yerlikaya, "Evinde Kal İstanbul" etiketiyle Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İl Pandemi Kurulu toplantımızı, video konferans yöntemi ile gerçekleştirdik. Kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Öneriler, İl Hıfzıssıhha Kurulunda değerlendirilecek."

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