Vakaların sorumlusu bu duyarsız kafalar!

İstanbul’da asker uğurlamaları valilik kararınca geçtiğimiz haftalarda önce kısıtlandı ardından da yasaklandı. Ancak ne bakanlığın ne de uzmanların uyarılarını hiçe sayan bir kesim, Sultangazi, Avcılar, Esenyurt, Sultanbeyli ve Bağcılar başta olmak üzere kentin çeşitli ilçelerinde yine toplandı. Kalabalık gruplar, ilk olarak yüksek sesli müzikler eşliğinde onlarca uyarıya rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti, meşale yaktı, konvoy halinde trafiğe çıkarak dehşet saçtı.

EMNİYET PEŞLERİNDE



Araçlarla yolları trafiğe kapatan magandalar, patinaj çekerek ortalığı dumana boğarken içlerinden biri de tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Trafikte yol kesip drift de yapan magandalar, megakentin altını üstüne getirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

KORONA BİR CANAVAR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylül’de, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak. Virüs bir canlı değil. Bilimsel olarak bir canavar.”

SEN, BEN YOK; BİZ VARIZ



Ankara İl Pandemi üyesi Prof. Dr. Nur Aksakal: “Bu ülkede bu olay tamamen kalktı, denilene kadar sen, ben, o yok, biz varız. Bizim bir parçamız maske takmıyorsa biz de etkileniyoruz. O kişilerin de bu işin ciddiyetinin farkında olması lazım. Bir grup var ki, önce sağlık personeli başta olmak üzere diğer maske takan ve tedbirlere uyan kişileri demoralize ediyor.”

TEST DEĞİL TEDBİR LAZIM



Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiğit: “Günlük yapılan 60 binin üzerinde testte pozitif çıkan hasta sayısı oranında çok anlamlı bir yükseliş yok. Vatandaşımız “Bende virüs var mı, test yaptırmak istiyorum” mantığıyla hareket etmeye başladı. Test yaptırarak güven yüklemek koruma tedbirlerinde zaafiyete yol açıyor. Bizim teste değil tedbire güvenmemiz lazım.”

KAOTİK BİR TABLO GELİYOR



Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül: “Düğün ve cenaze gibi herhangi nedenle bir araya gelme durumu artışın temel nedeni. Rehavetten kurtulmalıyız. Yoksa sonbaharda bizi çok daha kaotik bir tablo bekliyor. Şu anda nüfus yurda dağılmış durumda. Kentlere dönüş başlayınca bulaş da artacak, günlük vakalar tırmanacaktır. Tedbirlere hafriyen uymalıyız.”