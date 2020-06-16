Vakalar artıyor, biz normalleşiyoruz

ERCAN ÖZTÜRK - HABER MERKEZİ



İnsan sirkülasyonun günlük olarak milyonu bulduğu Kadıköy’de dün her 10 vatandaştan 2’si maske takmadı. Maskesi olan da ya elinde ya da çenesinde taşıdı. Kadıköy Rıhtım’da bulunan banklardaki manzaralar da tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Normalde 3 kişilik olan bazı banklara insanlar kucak kucağa oturdu. Aynı durum kafe ve restoranlarda da vardı; ne müşteri maske taktı ne de garson!

BİR MİNİBÜSTEN 35 YOLCU ÇIKTI



Esenyurt trafik ekipleri minibüs ve işçi servislerine yönelik denetim yaptı. Durdurulan bir minibüste 17 kişi yerine 35 yolcu olduğu belirlendi. Bunun üzerine minibüs sürücüsüne 104 TL ceza uygulanırken, ayaktaki yolculara paraları iade edildi.

EĞLENCE MEKANINA KORONA BASKINI



İstanbul Şirinevler’de salgına rağmen ruhsatsız olarak işletilen eğlence mekanına polis baskın düzenledi. İşletme sahibi ve çalışanlar izinsiz alkollü mekan işlettikleri gerekçesiyle gözaltına alınarak idari para cezasına çarptırıldı, mekan mühürlendi.

SOKAK ORTASINDA DÜĞÜN YAPTILAR!



Arnavutköy’de bir grup yasak olmasına rağmen sokak ortasına müzik eşliğinde halay çekerek düğün yaptı. Konulan yasaklara ve yapılan uyarılara aldırış etmeyen 50 kişi sosyal mesafeyi hiçe sayarak virüse davetiye çıkardı.