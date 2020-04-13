Vahşi Batı'da yaşamış tarihi karakterlerden hangisi 'Red Kit' çizgi romanlarında yer almamıştır? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 13 Nisan Pazartesi günü çıkan soru…



VAHŞİ BATI'DA YAŞAMIŞ TARİHİ KARAKTERLERDEN HANGİSİ 'RED KİT' ÇİZGİ ROMANLARINDA YER ALMAMIŞTIR?



A: Calamity Jane



B: Çılgın At

C: Buffalo Bill

D: Jesse James

Doğru cevap: B Çılgın At

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