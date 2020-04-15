Uzmanlardan 'koronavirüs' uyarısı! 'Gevşemeyelim işin başındayız'

Koronavirüs salgınına karşı tedbirler giderek daha da sıkılaşıyor. Geçen hafta sonu uygulamaya konulan ve bu hafta sonu da devam edecek sokağa çıkma yasağını değerlendiren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şervan Gökhan, “Henüz işin başındayız” diyerek tedbirlerin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Şervan Gökhan, AKŞAM’a açıklamalarda bulundu:

REHAVETE KAPILMAYALIM



“Bu pandeminin ne kadar süreceği konusunda şu anda çok net bir tarih verebilmek mümkün görünmüyor. Genel itibariyle bu tür salgınların yaz aylarında yavaşlaması söz konusudur. Ancak yeni bir virüs ve hastalık ile karşı karşıyayız. Ülkemiz özelinde daha işin başlarında olduğumuzu düşünüyorum. Diğer ülkelere göre avantajlı olduğumuz durumlar mevcut olmasına rağmen bunun bizi rehavete sürüklememesi gerektiğini düşünüyorum.”

1 KİŞİ BİR AYDA 406 KİŞİYE BULAŞTIRIYOR



Prof. Dr. Hasan Özkan sosyal mesafe kurallarının önemine dikkat çekerek, “Eğer dikkatli olunmazsa 1 kişi bir ay içinde 406 kişiye virüs bulaştırabilir” dedi.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkan, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı takdirde 1 kişinin ayda 406 kişiye virüs bulaştırabildiğini söyledi. “Şunu unutmayacağız, Kovid-19 size ait bir hastalık değil” diyen Özkan şu uyarılarda bulundu:

BAZILARI BELİRTİ VERMEZ



“En riskli grup belirti vermeyenler. Kişileri sağlıklı görüyorsunuz, ancak hastalığı bulaştırmaya devam ediyor. University of Massachusetts Amherst’ın yaptığı çalışmaya göre, virüs taşıyan bir hasta sosyal mesafeyi 2 metreden 1,5 metreye indirirse, bir ay içinde 2,5 kişiye bulaştırıyor. Eğer bu taşıyıcı asemptomatik ya da semptomatik olsun sosyal mesafeyi 1 metreye indirirse, 30 gün içinde hastalığı 15 kişiye bulaştırıyor. Sosyal mesafeyi dikkate almadığı takdirde ise bir ay içinde hastalığı 406 kişiye bulaştırıyor. “

“YENİDEN BULAŞ OLABİLİR”



Özkan, Çin’de son literatür bilgisinde 4 vaka yayımlandı. Bu kişiler iyileşip PCR testi 2 kez negatif çıktığı için taburcu edilmiş, ancak 14 gün sonraki kontrolde testleri tekrar pozitif çıkmıştır. Bu durum bize yeniden bulaş olabileceğini göstermektedir” diye konuştu.

BIRAK SAÇLARIN DAĞINIK KALSIN



Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan berber ve kuaförlerin bazıları ev ve depolarda gizlice tıraş yapmaya başladı. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Berberlik ya da kuaförlük sırasında bir metrelik mesafeyi korumanız mümkün değil. Bu dönemde bırakınız saçlarınız biraz dağınık kalsın. ” dedi.

600 BİN VAKA OLABİLİR



Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, toplum içinde tespit edilmeyen vakalar olduğunu ve kısıtlandırılmış sokağa çıkma yasağı gelmesi durumunda vakaların hızlı bir şekilde azalacağını açıkladı. Ceyhan, “Her tespit ettiğimiz vakaya karşı 10 tane tespit edemediğimiz vaka var diye düşünüyoruz. 600 bin vaka var” dedi.