Uzmanlardan korkutan koronavirüs tahmini: 2 yıl daha sürer, ikinci dalga gelir

ABD’nin önde gelen pandemi uzmanları tarafından kaleme alınan bir raporda, koronavirüs salgınının 18 ay ila iki yıl arasında bir süre daha devam edebileceği, sonbahar ya da kış mevsiminde daha büyük ikinci bir dalganın gelebileceği uyarısı yapıldı.

YÜZDE 70’E BULAŞACAK

Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi’nin raporunda (CIDRAP) salgının nüfusun yüzde 60-70’ine hastalık bulaşmadan durmayacağı öne sürüldü. CIDRAP Direktörü Mike Osterholm “Sürü bağışıklığı insanlar arasında kademeli olarak gelişeceği için salgının süresinin 18-24 ay olması muhtemel. Bu şeyin hemen biteceğini düşünmek mikrobiyolojiye aykırı” dedi.

Yüz milyonlarca aşı için söz verdi

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ocak ayında yüz milyonlarca koronavirüs aşısının hazır olması için çalıştıklarını söyledi.



Japonların korona ilacı yola çıkıyor

Japonya, koronavirüse iyi geldiği düşünülen Avigan adlı ilacı ilk etapta 43 ülkeye göndermeye hazırlanıyor. Avigan’ın virüse karşı 3. etkili ilaç olduğu düşünülüyor.