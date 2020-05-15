Uzman Dr. Yıldırım Can koronavirüse yenik düştü

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “İzmir Tabip Odası üyesi, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Yıldırım Can’ı Covid-19 nedeniyle kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileriz” denildi.

AA'nın haberine göre Dr. Can'ın sosyal medya hesabından hastane odasında maskeli bir fotoğrafını paylaşmıştı.

(AA)