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  3. Uzman Dr. Yıldırım Can koronavirüse yenik düştü

Uzman Dr. Yıldırım Can koronavirüse yenik düştü

Uzman Dr. Yıldırım Can koronavirüse yenik düştü

İzmir'de yaşayan Uzman Dr. Yıldırım Can, korona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “İzmir Tabip Odası üyesi, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Yıldırım Can’ı Covid-19 nedeniyle kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileriz” denildi.

AA'nın haberine göre Dr. Can'ın sosyal medya hesabından hastane odasında maskeli bir fotoğrafını paylaşmıştı.

(AA)


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