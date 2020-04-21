Uzman Dr. Ender Saraç: Oruç sürecinde vücut sağlıklı ve genç hücreler üretiyor

Uzman Dr. Ender Saraç, orucun sağlıklı kişiler için beden sağlığının ve maneviyatın korunması açısından çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

• Oruç, sağlıklı kişiler için beden sağlığının ve maneviyatın korunması açısından oldukça önemlidir.

• 2016’da Nobel Tıp ödüllü Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi, 16 saat açlıkta insanın lehine çalışan vücuttaki katil hücrelerin açığa çıktığını belirlendi. Oruç sürecinde vücut tarafından sağlıklı ve genç hücrelerin yapıldığı tespit edildi.

• Bilimsel araştırma ile orucun kansere karşı koruyucu olduğu, romatizma, kronik hastalıklar, ağır metal birikmesine karşı faydalı olduğu belirlenince Batı dünyasında da popüler hale geldi.

• İftarda, sahurda ve arada kan şekeri yükseltilmemeli. Çünkü, Kovid-19 bir sigara içenleri bir de kan şekerinin yükselmesini çok seviyor.

• Bu yıl teravih namazı da yapılamıyor. Mutlaka namaz kılanlar namazları evde kılmalı, kılmayanlar ise 45 dakika ev içinde yürüyüş yapmalı.

• Riskleri bulunanların ısrarla oruç tutmak istemeleri halinde ise onları tıbbi anlamda tanıyan, bilen ve aynı zamanda hayat görüşüne de saygı duyan bir hekimden onay almaları şarttır.

SAHURDA MUTLAKA YUMURTA OLMALI



Mutlaka bir tane katı yumurta, 3-4 yemek kaşığı çökelek ya da az yağlı beyaz peynir yenilmeli. Bunlar, kalsiyum ve B vitamini açısından çok önemli. İftar ve sahur arasında bol su tüketilmeli.

İFTARINIZI ÜÇ HURMA İLE AÇIN



Oruç bir iri ya da üç küçük hurma ile açılmalı. Ardından bir kase çorba tüketilmeli. 7-8 dakika beklendikten sonra genellikle hayvansal protein, vejeteryan ya da veganlar ise bitkisel protein alınmalı.

AA