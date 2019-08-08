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  3. Uzayın A Takımı göreve hazır

Uzayın A Takımı göreve hazır

Uzayın A Takımı göreve hazır

Başkan Erdoğan’ın imzasıyla 13 Aralık 2018’de yayımlanan kararnameyle kurulan ve Türkiye’nin 20 yıllık rüyası olan Türkiye Uzay Ajansı’nın A takımı belirlendi.

Ajansın 7 üyeden oluşan yönetim kurulu Erdoğan tarafından atandı. Resmi Gazete’deki atama kararına göre, eski Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım, Ajansın Yönetim Kurulu Başkanı oldu. 

Yönetim kurulunda, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uzay Mühendisliği Bölümü'nün kurucularından Prof. Dr. Yurdanur Tulunay, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu, NASA’nın Mars projesinde görev alan Dr. Ahmed Akgiray, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Tic. A. Ş. Genel Müdürü Murat İkinci ile TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen yer aldı.

Yıldız kadro

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle atanan Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla belli oldu. ‘Milli teknoloji, güçlü sanayi’ vizyonumuzu uzay ve havacılık alanında hayata geçirecek yıldız kadromuzla Türkiye’yi uzay ligine taşıyacağız" ifadesini kullandı.

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