MEB Bakanı Ziya Selçuk son dakika açıklamaları: Uzaktan eğitim nasıl yapılacak?

Ülkemizde görülen coronavirüs vakalarının yayılmasını engellemek, çocukların, öğretmenlerin ve ailelerin sağlığını korumak adına öne çekilen ara tatilin ardından uzaktan eğitim başlayacak. Öğrenciler okula gitmeden, Tv'den ve internetten uzaktan eğitim görerek derslerinden geri kalmayacak. Peki uzaktan eğitim nasıl yapılacak? sorusunun yanıtını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk AA Editör Masası'nda açıklayacak...



MEB BAKANI AA EDİTÖR MASASI'NDA

Bakan Selçuk, saat 11:00'de başlayan AA Editör Masası toplantısında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulunuyor.

MEB BAKANI SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

Bakan Selçuk'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Bütün vatandaşlarımız şundan emin olsunlar.

Çocuklarımızın hukukunu her zaman koruruz. Onları dezavantajlı duruma sokmamak önemli.

Uzaktan eğitimin yürütülmesi söz konusu. Sınavları yüz yüze yapacağız. Biz size destek oluyoruz, EBA'yla Youtube içeriğiyle her türlü desteği sağlıyoruz. Senaryo ne olursa olsun. Aniden kapandı gibi bir karar almıyoruz. Yayılım stratejilerine bakıyoruz. Bizim bunlarla ilgili tedbirlerimiz ne olur diye bakıyoruz. Okulları kapatma kararını alırken bir ihtimal üzerinden gittik. Başka ülkelerle karşılaştırma yaptık. Bu tedbirlerin zayıf ya da hiç olmayan ülkelerde gelişim nasıl oluyor diye baktık. Bunun üzerine hemen bu kararı aldık. Bir taraftan Çin ve bazı ülkelerde yayılım düşmeye başladı, olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Bunlara göre bizde karar alacağız.

Bütün öğretmenlerimizle moral motivasyon içerisinde sürdüreceğiz. Virüsten dolayı ortaya çıkan ihtiyaçları gidermeye yarayacak bir program hazırladık.

Uzaktan eğitim hazırlıyoruz ama uzaktan eğitim öğrencileri okuldan uzaklaştırmasın, motivasyonları düşmesin diye yapıyoruz. Tedbirimizi almak zorundayız. Biraz yatırımlar yaparak, altyapıları geliştirerek çok daha iyi bir noktaya geleceğiz.

Öğrenciler yüz yüze ne eğitim aldılarsa sınavlarda o konular üzerinden olacak. Bizim konularımız kazanımlarımız sarmaldır. Sınıflar arası işlenen konular da birbiriyle bağlantılıdır.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN?

Uzaktan eğitim 23-27 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak. Uzaktan eğitim EBA uygulaması ile TRT kanallarından takip edilebilecek. MEB'in açıklamasına göre, " ilk ve orta dereceli okullarımızdaki haftalık ders programı İnternet ve TRT aracılığıyla tüm ülkede ücretsiz öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte televizyon ve İnternet ders programlarıyla model ülke olmaya ülkemiz hazırdır. Senkron alt yapı hazırlıkları tamamlandı. Sorun yaşanmayacak. Tüm dersler sisteme yüklenildi."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23-27 Mart'ta yapılacak uzaktan eğitim yöntemiyle ilgili süreci hafta içi simülasyonlarla anlatacaklarını belirterek, "Derslerin nasıl izleyeceğini, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA'nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız." ifadelerini kullanmıştı.