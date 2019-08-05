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'Uyuyan hücre' ankesörde

'Uyuyan hücre' ankesörde

Adana’daki ankesör soruşturmasında halen emniyet teşkilatı içinde aktif olan örgütün uyuyan hücresi açığa çıkarıldı. 20 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 41 kişi yakalandı.

SONER KAN 

Adana’daki ankesör soruşturması kapsamında geçmişe dönük arama kayıtları incelendi. Yapılan incelemede örgütün emniyet teşkilatına sızan uyuyan hücresi deşifre edildi. Polis okulu öğrencisiyken mahrem imamlarla bağlantı halinde olan, 15 Temmuz darbe girişimine rağmen, örgütle bağlantısını kopartmayıp, kendilerini emniyet teşkilatı içinde gizlemeyi başaran 29’u aktif polis, 12’si eski öğrenci 41 kişinin yakalanması için 3 Ağustos’ta Adana merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 

20 İLDE OPERASYON 

Adana merkezli 20 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında örgütle bağlantısı nedeniyle polis okulundan atılan eski öğrencilerin de aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı. Bulundukları kentlerden Adana’ya getirilen zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

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