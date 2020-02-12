Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0341
  • 6,5851
  • 303.752
  • 120863
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak! 5 gözaltı

Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak! 5 gözaltı

Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak! 5 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonu düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda dedektör narkotik köpekler de kullanıldı. Daha önceden belirlenen 4 ayrı evde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen paralar, 1 pompalı tüfek ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Bu arada polisi gören bazı şüphelilerin uyuşturucu maddeleri tuvalete attıkları belirlendi.

Operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan aranması ve 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.E., hükümlü ve tutuklunun kaçması, dolandırıcılık, silahla yağma, gece vakti silahla yağma gibi suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan V.E., uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti dosyasından firarda olarak aranan E.H. ve İ.Ç. ile başka bir suçtan aranması bulunan Ç.B., yakalandı.

Şüpheliler, emniyete götürüldü.

(DHA)


Cem-Serenay aşkına bir yorum da Ahu Yağtu'dan
Fahriye Evcen'in acı günü!
Sosyal medya ayağa kalktı! Defne'ye destek yağıyor
Aşk bombası patladı! O fotoğraf ikiliyi ele verdi
O dava sonuçlandı! Seda Sayan'a büyük şok
<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan’dan Putin İle Yaptığı Telefon Görüşmesine İlişkin Açıklama

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Yıllardır gizemini koruyan Dyatlov Geçidi kazasının sırrı ne?

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkının tüm gelişmeleri haberimizde! 32 kısım tekmili birden...