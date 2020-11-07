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07 Kasım 2020 Cumartesi 10:01 | Son Güncelleme:

Uyarılara rağmen hayatlarını tehlikeye atıyorlar: Her şey bir fotoğraf için

Uyarılara rağmen hayatlarını tehlikeye atıyorlar: Her şey bir fotoğraf için
DHA

Antalya'da Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktaya gelen yerli ve yabancı turistler, fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye atıyor. "Tehlikeli ve yasaktır" uyarı tabelalarına aldırış etmeyen turistler, 40 metre yüksekliğindeki falezlerin kenarına gelerek fotoğraf çekiyor.

Antalya'nın Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktaya gelen turistler, uyarılara aldırış etmeden 40 metre yüksekliğindeki falezlerin kenerında fotoğraf çekiyor.

DHA'da yer alan habere göre, Muratpaşa ilçesi sınırlarındaki Düden Park'a gelen turistler, Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu manzarasına hayran kalıyor. Şelale manzarasında fotoğraf çekmek için yaklaşık 1 metre boyundaki güvenlik çitinin üzerinden atlayan yerli ve yabancı turistler, 'Korkuluklara yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır' uyarı tabelalarına aldırmıyor. 40 metre yüksekliğindeki falezlerin kenarına kadar gelip, selfie ve fotoğraf çeken turistler, hayatlarını hiçe sayıyor.

Yıl içerisinde binlerce turisti ağırlayan bu bölgede sadece Türkçe uyarı tabelalarının olması ise dikkat çekiyor.

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