Uyarılara rağmen hayatlarını tehlikeye atıyorlar: Her şey bir fotoğraf için

Antalya'nın Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktaya gelen turistler, uyarılara aldırış etmeden 40 metre yüksekliğindeki falezlerin kenerında fotoğraf çekiyor.

DHA'da yer alan habere göre, Muratpaşa ilçesi sınırlarındaki Düden Park'a gelen turistler, Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu manzarasına hayran kalıyor. Şelale manzarasında fotoğraf çekmek için yaklaşık 1 metre boyundaki güvenlik çitinin üzerinden atlayan yerli ve yabancı turistler, 'Korkuluklara yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır' uyarı tabelalarına aldırmıyor. 40 metre yüksekliğindeki falezlerin kenarına kadar gelip, selfie ve fotoğraf çeken turistler, hayatlarını hiçe sayıyor.

Yıl içerisinde binlerce turisti ağırlayan bu bölgede sadece Türkçe uyarı tabelalarının olması ise dikkat çekiyor.