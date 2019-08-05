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Uyarılara bakmadan kurban kesmeyin

Uyarılara bakmadan kurban kesmeyin

Sağlık Bakanlığınca Kurban Bayramı’nda hayvanlardan insanlara geçen hastalıkları önlemek için alınması gereken tedbirler açıklandı.

1 Zoonotik hastalıklar, hasta hayvana temas, hasta hayvandan elde edilen gıdaların tüketimi, hayvanın salgılarına, kanına veya diğer çıkartılarına dokunma sonucu, deri, kürk veya deriden yapılan eşyalarla temas, hayvanlardan beslenen kene, sivrisinek gibi havyanlar aracılığıyla insanlara bulaşıyor. 
2 "Hayvanların aşıları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda düzenli yaptırılmalı. Hasta hayvanın, sağlam hayvanlar ile teması önlenmeli ve veteriner hekim kontrolünde tedavisi sağlanmalı. 
3 Hasta hayvanların sütü sağılmamalı ve kullanılmamalı. 
4 Hasta ve ölen hayvanlara çıplak elle dokunulmamalı, ölen hayvanın kanı ve çıkartıları ile çevrenin kirlenmesi önlenmeli. 
5 Hasta ve ölen hayvan kesilmemeli, derisi yüzülmemeli ve eti yenilmemeli. 
6 Ölen hayvanlar, veteriner hekim nezaretinde mera ve su kaynaklarından uzak yere ve derine gömülmeli. Hayvanların üzerindeki keneler çıplak elle kopartılmamalı. 
7 Kurbanlık hayvanın kesinlikle veteriner hekim kontrolünden geçmiş sağlıklı hayvan olduğuna dikkat edilmeli. 
8 Kesim sonrası hayvanların sakatatlarında leke ya da kist var ise kesinlikle tüketilmemeli, bu sakatatlar başka hayvanlara verilmemeli. 
9 Hayvanların hastalıklı organları ve kan, mide, bağırsak içeriği gibi atıkları gömülmeli ya da uygun şekilde toplanarak imha edilmeli. 
10 Kurban kesen ya da et taksimi yapan kişilerin ellerinde yara ya da kesik olmamalı var ise mutlaka hijyenik eldiven kullanılmalı.

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