Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,6578
  • 7,3021
  • 340.807
  • 90116.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Uyarılara aldırış etmediler! Pes dedirten görüntü

Uyarılara aldırış etmediler! Pes dedirten görüntü

Uyarılara aldırış etmediler! Pes dedirten görüntü

İnsanlığı tehdit eden Korona virüs salgını dolayısıyla hükümetin getirdiği bir çok kısıtlamaya aldırış etmeyen Aydınlılar 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 333 kişinin hayatına mal olan Korona virüs salgını vatandaşları korkutuyor.

Kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesinin ardından ülke genelinde de alınan bir çok önem ile virüsün dağılmasının önüne geçilmeye çalışıyor.

Sosyal mesafenin korunması yönünde yapılan uyarılar ile birlikte Aydın’daki bankların üzerine belediyeler tarafından kapatılarak uyarıcı yazılar asıldı.

Alınan tüm önlemlere karşı sosyal mesafe kuralına kulak tıkayan Aydınlılar banklarda otururken görüntülendi. Uyarıları umursamayan Aydınlılar adeta Korona virüse kafa tuttular.

(İHA)


Bakan Fahrettin Koca koronavirüste en çok vaka görülen ili açıkladı!

Bakan Fahrettin Koca koronavirüste en çok vaka görülen ili açıkladı!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ajda Pekkan'dan lüks villasında korona harekatı

Müslümanların tarihi değiştiren icatları