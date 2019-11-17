Kuma olmadı, örnek hayat kurdu

Şanlıurfa’da 6 yıl önce 2 çocuk annesi ev hanımı Emine İşbilen, kocası üzerine kuma getirince boşanma kararı aldı. Baba evine dönen kadın önce kansere yakalandı, sonra kızlarının velayetini kaybetti. Aylarca odalara kapanan genç kadın, çocukları için mücadele etmeye karar verdi. Kansere direnen Emine İşbilen, hastalığı yendi. Çocuklarının velayetini almayı başaran kadın, eski kocasının da mesleği olan mali müşavir olabilmek için gece gündüz ders çalıştı. Girdiği ilk meslek sınavını kazanan İşbilen, mali müşavir olarak hayalindeki mesleğe de kavuştu.

‘DİBE VURDUM, AYAĞA KALKTIM’

Yeniden hayata bağlanan Emine İşbilen, örnek olmak için “Küllerinden Doğuş” adlı bir kitap yazıp zorlukların üstesinden nasıl geldiğini anlattı. Üzüntüden çok zayıfladığını ve anoreksiya sınırına geldiğini belirten İşbilen, “Ölüm ile burun buruna yaşadım. Aciz ve diplere vurmuş bir kadındım. Bir gün kendimle baş başa kalıp ‘Hayır bu böyle gitmemeli, hayata dönmeliyim’ dedim. Yavaş yavaş azimle ayağa kalktım” diye konuştu.

AYNI DURUMDAKİ KADINLARA MERHEM OLMAYA ÇALIŞIYOR

hedefine ulaştığı vakit aynı durumundaki kadınlara ışık olacağıma yemin ettiğini söyleyen İşbilen, “Türkiye’de uzanabildiğim bütün illerde başarı üzerine seminerler verip hem gençleri okumaya teşvik etmek, hem de diplere vurmuş kadınları ayağa kaldırmak için mücadele veriyorum” diye konuştu.