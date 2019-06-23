Üsküdar Zeytinburnu 23 Haziran seçim sonuçları: Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı

Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı ve Üsküdar Zeytinburnu 23 Haziran seçim sonuçları, İstanbullu vatandaşların merakla beklediği konular içinde yerini aldı. İstanbul’un en güzide semtleri arasında yer alan Üsküdar ilçesi oy oranı herkes tarafından aratılmaya başlandı. Bilindiği üzere Yüksek Seçim Kurulu İstanbul’da seçimlerin tekrarlanması kararını vermişti. 23 Haziran Pazar günü İstanbul Belediye Başkanını belirlemek üzere sandık başına giden vatandaşlar Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranını öğrenmek için sabırsızlanmaya başladı. İşte Üsküdar Zeytinburnu seçim sonuçları ve Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım oy oranı

ÜSKÜDAR ZEYTİNBURNU 23 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Üsküdar Zeytinburnu 23 Haziran seçim sonuçları henüz belli olmadı. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı belli olduğu zaman haberimiz içerisinden ve aksam.com.tr adresi üzerinden yayınlanacaktır.

ÜSKÜDAR 23 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ZEYTİNBURNU 23 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

Sandıklar açılmadığı için Binali Yıldırım oy oranı henüz belli olmadı. Oy oranları açıklandığı zaman haberimiz içerisinden güncellenecektir.

ÜSKÜDAR’IN TARİHÇESİ

Her şehrin tarihi o şehrin sakinlerinin de tarihidir. Yüzyıllar boyu bağrında nice sakinlerine kucak açan Üsküdar, İstanbul'un fethinden neredeyse bir buçuk asır yıl evvel Türk egemenliğine girmiş ve daha o çağlardan itibaren "kutlu bir diyar" olma yolunda hızla ilerlemiştir. Tarihi yarımadanın karşısında, alabildiğine geniş bir İstanbul peyzajına açılan müstesna konumuyla Üsküdar, Asya topraklarının başladığı bir köprübaşıdır. Antik çağlardan beri doğal dokusunun güzelliği sayesinde Ön Asya-Avrupa arası ulaşım kolaylığı sağlayan Boğaziçi'nin açılım noktasında bulunan Üsküdar, her zaman bir cazibe merkezi olmuştur. Bu özel durum; Üsküdar'ın sık aralıklarla istilâlara, farklı egemenlikler altında kalmasına yol açmıştır. Üsküdar isminin nereden geldiği konusunda değişik kaynaklarda farklı görüşler olsa da erken dönem eserlerde geçen Khrisopolis ve Skutarium kelimelerinin "altın şehir" ve "kalkan şehir" anlamlarını vermesi; ayrıca dünya haritacılığının ilk dönem örneklerinde de Latince "scutari" kelimesinin kullanılmış bulunması Üsküdar ismini çağların içinden bugünlere getirir. Şehrin ismi İngilizce'ye Latince'den aynen geçmiştir. Adı da tarihi kadar kadîm olan Üsküdar, gelecek zamanlara doğru yürüyüşünü aynı eskimezlik içinde sürdürüyor.

ZEYTİNBURNU HAKKINDA BİLGİ

1957 tarihinde İstanbul’un Avrupa Yakası’na ilçe olarak katılmıştır. İstanbul’un Çatalca Yarımadası’nın Marmara Denizi ile birleştiği yerde yer alan ilçe surlar ile yarımadadan ayrılmıştır. İlçe Atatürk Hava Limanı’na 15-20 dakikalık bir mesafede yer alır ve E-5 karayoluna sınırdır. Bayrampaşa ve Marmara Denizi ile komşu olan Zeytinburnu İstanbul için önemli bir noktadır. Zeytinburnu ilçesinin denizden yüksekliği yaklaşık 10 metre ve toplam yüzölçümü 11,16km2dir. Zeytinburnu yaşadığı hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan problemler dolayısıyla artık Fatih Belediye’sinin yetersiz kalması sonucu doğurdu. Yaşanılan iç göç oldukça çok soruna yol açmıştı. Bunun üzerine Zeytinburnu 1957 tarihinde İstanbul’un 14. İlçesi oldu. 13 mahalleden oluşan ve içerisinden hiç köy bulunmayan Zeytinburnu Kasım 2015 itibariyle AK parti tarafından yönetilmektedir. Göç ve sanayileşme yüzünden hızlıca ancak çarpık şekilde kentleşen Zeytinburnu, gecekondu temalı filmler için vazgeçilmez bir alan olmuştur. Bunun haricinde ilçeye ulaşımda oldukça kolaydır. Zeytinburnu’nun ulaşım kodu 93’tür. İlçede İETT seferleri çok olduğu gibi Kazlıçeşme durağı olan Marmaray’da Zeytinburnu’ndan geçmektedir. Yeniyüzyıl ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversiteleri’nin yer aldığı ilçe üniversiteler sayesinde biraz evirilme yaşamış olsa da yoğun olan sanayi ve ticaret faaliyetleri ve hızlı nüfus artışı dolaylarıyla çarpık şekilde kentleşme yaşamaktadır.

ZEYTİNBURNU’NUN NÜFUSU

Çeşitli kaynaklarda teyit edilen bilgilere göre Zeytinburnu’nun nüfusunun temel yapısının doğum yerinin yurtdışı olduğu görülmektedir. Yurtdışından kasıt Bulgaristan ve Yugoslavya’dır. Ayrıca Romanya ve Yunanistan doğumlulara da rastlamak mümkündür. Aldığı iç göç dolayısıyla doğumu Türkiye olsa dahi İstanbul doğumluya çok rastlanmamaktadır. Yapılan anketlerde ortaya çıkan sonuçlara göre en çok iç göçü Karadeniz Bölgesi’nden almıştır. Yapılan nüfus sayımlarına göre 1965 yılında 102.874 olan nüfus 1970 yılında 117.905 olmuştur. Son nüfus sayımı 2015 yılında yapılmıştır. Bu verilere göre nüfus 289.685 olmuştur. İlçe küçük bir yüzölçümüne sahip olduğundan göçler aslında oldukça çok yer kaplamaktadır.