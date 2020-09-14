Üsküdar Harem Otogarı'nda polise hakaret eden kadın tepki çekmişti.. Polislerin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Harem Otogarı’nda görevli polis memuruna bağırarak tepki gösterdiği, küfür ve hakaretlerde bulunduğu iddia edilen S.E. isimli kadın hakkında “polise direnme” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Şikayetçi polis memurları S.C. ve M.Y.’nin ifadeleri de soruşturma dosyasına girdi.

DHA'da yer alan habere göre; şikayetçi diğer polis memuru ifadesinde, Harem Otogarı’nda kadına şiddet anonsu geçmesi üzerine ivedilikle olay yerine geçtiklerini belirterek; "Şahsın yanına gittik ve durumun ne olduğunu sorduk. S.E. birden üzerimize yürüdü ,hakaretlerde bulundu." dedi.

Şikayetçi diğer polis memuru M.Y. ise ifadesinde; S.E'nin hal ve hareketlerinden alkollü olduğunu anladıklarını ifade ederek; "Mukavemetini ve direncini sonlandırmak amacıyla kademeli olarak güç kullanarak kontrol altına almaya çalışırken benim karnımı sağ tarafını ısırdı. Bu sırada ekip arkadaşım S.C.’ye de saldırdı. Saldırı sırasında ‘o…çocukları sizi öldürdüklerinde seviniyorum’ şeklinde küfür ve hakaretlere devam etti." dedi.

İddiaya göre otogarda M.A.Z.'nin bulunduğu büfeye gelen S.E., telefon görüşmesi yapmak için ankesörlü kart istedi. Kartı aldıktan sonra tekrar büfeye gelen S.E., kendisine yanlış arama yaptırıldığını söyleyerek işletmedeki malzemeleri dağıtmaya başladı. Yaşanan olay sonrası çevredeki dükkan sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi.