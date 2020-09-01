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  3. Urartu mezarlarında yaşayan 2 bin yarasa ‘Kovid' için korumada
01 Eylül 2020 Salı 02:37 | Son Güncelleme:

Urartu mezarlarında yaşayan 2 bin yarasa ‘Kovid' için korumada

Urartu mezarlarında yaşayan 2 bin yarasa ‘Kovid' için korumada

Muş'un Varto İlçesi'nde bulunan Urartulara ait 3 bin yıllık kaya mezarında yaşamlarını devam ettiren üç farklı türde yaklaşık 2 bin yarasa koruma altına alındı.

Yarasalardan alınan örneklerle korona virüs gibi yarasaların taşıyıcı olduğu hastalıklara ilgili çalışma yapılacak. Hitit Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şafak Bulut, “Bu kaya mezarı baraj gölünün içerisinde bir ada olacak. Sadece botla erişilebilecek. İnsanların kolaylıkla ulaşamadığı bir yer olacak. Bu yüzden de yarasalar için iyi bir sığınma alanı olacak. Yarasalar artık rahatsız edilmeyecek” dedi.

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