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  3. Ünlü psikiyatrist Tanju Sürmeli hakkında 'denek' soruşturması

Ünlü psikiyatrist Tanju Sürmeli hakkında 'denek' soruşturması

Ünlü psikiyatrist Tanju Sürmeli hakkında 'denek' soruşturması

Ünlü psikiyatrist Tanju Sürmeli'nin "Neurofedback" adını verdiği tedavi yönteminde 12 yaşında öğrenme güçlüğü çeken küçük bir kızı denek olarak kullandığı öne sürüldü.

aile hasta olmadığı halde doktor tarafından hasta teşhisi konularak kızlarının beynine defalarca elektronik dalga gönderen doktordan şikayetçi oldu.

Ahmet-Esra Oğuz çiftinin 12 yaşında bir kızı vardı. A. Oğuz, derslerinde başarısız oluyor ve öğrenmekte zorluk çekiyordu. Oğuz çifti yaptıkları araştırmada, Psikiyatrist Tanju Sürmeli'nin öğrenme güçlüğü çeken çocuklar üzerinde yaptığı çalışmalarını gördü.

Aile, kızlarını tedavi ettirmek için Ankara'dan İstanbul'a geldi.

FİZİKSEL RAHATSIZLIK ÇIKTI
Sürmeli, küçük kıza "Neurofedback" adı verilen tedavi yönteminin uygulanması gerektiğini söyledi. Tedavide kulaklar ve kafa derisine konuşan elektrotlar aracılığıyla A. Oğuz'un beynine defalarca elektronik dalga gönderildi.

Yapılan tedaviye rağmen küçük kızda her hangi bir değişim olmadığını fark eden aile, başka bir doktor aramaya başladı.

Başka bir hastaneye götürülen küçük kızın sorunun fiziksel bir rahatsızlık olduğu tespit edildi.

Küçük kıza uygulanan tedavinin ardından yan etkiler meydana geldi ve şiddetli baş ağrıları oluştu. Oğuz çifti, Sürmeli'nin uyguladığı tedavinin bir de yasal olmadığını öğrenince şikâyetçi oldu.

(Sabah)

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