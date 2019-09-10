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  3. Ünlü iş adamından eşine ilginç dava! Başka markayı görünce...

Ünlü iş adamından eşine ilginç dava! Başka markayı görünce...

Ünlü iş adamından eşine ilginç dava! Başka markayı görünce...

İzmir’de tekstil fabrikası olan Toygar N., eşi Sezin N.’nin kendisinden habersiz farklı bir marka adı altında üretim yaptığını öğrendi. Eşi hakkında suç duyurusunda bulunup boşanma davası açtı

İzmir'de 800 kişinin istihdam edildiği tekstil firmasının Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Toygar N. (49), 2017 mayısında başka bir markanın ismiyle ürün üretildiğini öğrendi. Toygar N., eşi Sezin N.'nin müdürlüğünü yaptığı Tasarım ve Koleksiyon Modelhane Bölümü'nde koliler içinde başka bir markaya ait kadın dış giyim ürünleri olduğunu gördü. Toygar N. eşini arayarak "Neden böyle yaptın?" diye sordu. Sezin N. ise, "Alaçatı Festivali'nde satmak için ürettim" dedi. Buna inanmayan Toygar N., eşi hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ardından da boşanma davası da açtı.

HAPSİ İSTENİYOR

"Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma" suçundan hakkında iddiame hazırlanan Sezin N.'nin bir yıldan 7 yıla kadar hapsi isteniyor. Sezin N. savunmasında, eşinin haksız boşanma isteğini zorla kabul ettirmek için gerekçe üretmeye çalıştığını söyleyerek, bahsedilen ürünleri eşinin bilgisi ve isteği doğrultusunda şirket adına yaptıklarını, ileride üretecekleri ürünler ile ilgili ön hazırlık çalışması olduğunu savundu.

Sabah Gazetesi'nden Ceyhan Torlak'ın haberine göre; İzmir 34. Asliye Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmadasındada Sezin N., suçlamaları reddetti. Toygar N. ise, "Her bölümün sorumlusu olduğu için alım satımı birebir ben kontrol etmiyorum. Eşimin gönderdiği ürünlerdeki marka, kullandığım hiçbir tescilli markaya ait değil" dedi.

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