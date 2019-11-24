Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü!

İş adamının otomobiline trafik levhasının bulunduğu direk ok gibi saplandı. İş adamı, kazayı yara almadan atlatırken lüks otomobili ise hasar aldı. Yaşadığı kısa süreli şoku atlatan iş adamı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

KAZAYA SİNYALİZASYON HATASININ NEDEN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Trafik ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alırken kazaya karışan sürücülerinde ifadelerine başvurdu. Cadde üzerinde bulunan trafik ışıklarında sinyalizasyon problemi yaşandığını belirten çevrede sakinleri benzer kazaların daha önce yaşandığını aktardı. Meydana gelen trafik kazasıyla trafik ışıklarının arızalanarak çalışmadığı da görüldü.

''TRAFİK DİREĞİ OLMASAYDI LÜKS OTOMOBİL BENİM ÜZERİME UÇMUŞTU''

Lüks otomobilin üzerine doğru uçtuğunu ancak trafik direğinin kendisini kurtardığını belirten Cüneyt Şengeldiler, "Kırmızı ışıkta duruyordum. Bir anda ses geldi ve araç üzerime uçtu. Arada trafik direği vardı. O beni kurtardı. Lüks araba hızlıydı. Ona yeşil yanıyordu. Sanırım birden fırlayınca üzerime savruldu. Verilmiş sadakamız varmış. Beni direk kurtardı" ifadelerini kullandı.



DHA