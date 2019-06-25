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  3. Ünlü aranjör Mert Ali İçelli kayıp

Ünlü aranjör Mert Ali İçelli kayıp

Ünlü aranjör Mert Ali İçelli kayıp

Murat Boz, Emre Kaya, Ersay Üner ve Işın Karaca gibi ünlü isimlerle ortak projelerde yer alarak adını duyuran ünlü aranjör ve müzisyen Mert Ali İçelli'den 12 Mayıs'tan bu yana haber alınamıyor.

Emniyete başvuran ünlü arankörün eşi Elif İçelli, 16 yıllık eşinin İzmir'e konser vermek için gittiğini bir daha da kendisine ulaşamadığını söyledi.

Elif İçelli ifadesinde, eşinin yola çıktığı gece WhatsApp üzerinden görüştüklerini ardından aradığında telefonunun kapalı olduğunu anlattı.

Sabah Gazetesi'ne  göre; 'Arkadaşımı Bul' uygulaması üzerinden eşinin telefonunun bir süre İzmir Narlıdere'de sinyal verdiğini anlatan İçelli, "Sinyal birkaç saat sonra kayboldu. Aradan günler geçti, fakat kendisine hala ulaşamıyorum. Eşimin başına kötü bir şey gelmiş olabileceğinden korkuyorum" dedi.

Polis soruşturma başlattı. 

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