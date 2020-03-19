Üniversiteliye uzaktan eğitim

BÜLENT ŞANLIKAN



YÖK Başkanı Yekta Saraç, koronavirüsü tedbirleri kapsamında “23 Mart’ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak. Bu kapasiteye sahip olmayan üniversiteler için de 23 Mart’ta açık ders malzemeleri havuzu açılacaktır” dedi. Saraç, 123 üniversitede Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

HOCALARA DİJİTAL EĞİTİM



“YÖK, 2 yıl önce başlattığımız Dijital Dönüşüm Projesinde 6 binin üzerinde öğretim üyesine ve 50 binin üzerinde öğrencimize eğitim verildi. Önümüzdeki hafta 123 üniversitede öğretim üyelerine ‘Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme’ dersi verilecek.”

DİJİTAL VİZE- TEZ DÖNEMİ



“Lisansüstü programlarda sınavlar ve tezlerin üniversitelerimizin gerekli altyapıyı oluşturmaları ve kayıt altına alınarak denetlenebilir olma şartıyla dijital ortamda yapılabilmesi sağlanacak.”

AÇIK DERS SİSTEMİYLE EĞİTİME DEVAM EDİLİYOR



Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı-Eğitim Uzmanı Turgay Polat, YÖK’ün kararını AKŞAM’a değerlendirdi: “Dünya ile birlikte Türkiye de olağanüstü şartlardan geçiyor. Öğrencilere ‘Her şeyi kapattık gidin evinizde oturun’ diyen ülkeler de oldu. Biz ise çocuklarımızın eğitimlerine devam etmesi yoluna gittik. Bu konuda dünyadaki örneklere göre çok iyiyiz.”

YÖK 3 KOŞUL SUNDU



“YÖK üniversitelerimize 3 koşul sondu. Bunlardan birisi online alt yapınız varsa dersleri yapabilirsiniz oldu. Bazı üniversiteler biz bunu yapabiliriz diye açıkladı. Bazı üniversiteler de eğitimlerini önceden çekilmiş eğitim videolarıyla ya da materyallerle yürütebilecek. Bir de hiç alt yapısı bulunmayan üniversiteler var. 123 üniversitenin uzaktan eğitim alt yapısı var, 15’e yakın üniversitenin online eğitim yapma şansı varken yaklaşık 80’e yakın üniversitede bu alt yapı yok. Bu durumda Milli Eğitim Bakanımızın açıkladığı gibi açık ders sistemiyle çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerini sürdürmeleri sağlanacak.”