Üniversiteli sahtekar

DEVRİM TOSUNOĞLU



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’nde kurulan ‘Korona Timi’ koronavirüs salgının ardından sahte dezenfektan ve maske üretiminin önüne geçmek için operasyonlara devam ediyor. Korona Timi, Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki bir depoda kaçak dezenfektan üretimi yapıldığı iddiası üzerine operasyon düzenledi.

3 bin şişe dezenfektan, 5 ton etil alkol, 37 bin boş şişe, kıvam artırıcı hammadde, dezenfektan üretiminde kullanılan çeşitli hammaddeler ve üretim makineleri ele geçiridi. Depo içerisinde 7 bin şişelik üretim yapmak için hazırlanmış hammadde bulundu. İmalathaneyi ODTÜ Kimya bölümü mezunu kimyager Kıvanç K.’nın kurduğu belirlendi.



SAĞLIKSIZ ORTAMDA ÜRETİM!



Kıvanç K. gözaltına alınırken, depo mühürlendi. K.’nın koronavirüs nedeniyle aşırı talep olan dezenfektan maddelerini kaçak olarak üretmek için apar topar işe koyulduğu, bu nedenle mahalledeki ev kadınlarını sağlıksız ortamda hiçbir tedbir almadan çalıştırdığı ortaya çıktı. Ürettikleri kimyasal maddelerle ilgili hiçbir bilgi sahibi olmayan kadınlar ilk ifadelerinde “Saati 7.5 TL’ye çalışıyorduk. Bir arkadaşımız astım krizine girip hastanelik oldu” dedi.