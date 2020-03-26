Üniversitelerde koronavirüs arası uzatıldı

YÖK Başkanı Yekta Saraç önemli açıklamalarda bulunuyor.

YÖK Başkanı Saraç: Bu sene bahar dönemi eğitim-öğretim sürecini sadece uzaktan sürdüreceğiz. Bahar döneminde yüz yüze eğitim olmayacak.

Saraç'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:

Uzaktan eğitim ve öğrenme faaliyetlerini devreye soktuk.

Her gün yeni sanal sınıflar devreye sokulmaktadır.

Açıköğretimdeki ders materyallerini dijital platformlarda tüm üniversitelerimize açtık.

COVİD-19 salgını tüm hızıyla sürüyor.

Bir süre daha evde kalmak, tüm yaş grupları için elzemdir.

Üniversiteden istediklerimiz bu çerçevededir.

Üniversitelerimiz aslında sağlam bir zeminde duruyor.

Dünyadaki üniversite sıralamasında ilk 100'deki üniversiteler bile öğrencilerine net bir öneri sunamıyor.

Büyük ölçüde ana kavram belirsizlik.

Avrupa'da Almanya gibi bazı ülkeler bahar dönemini erteliyor, İsveç ve Fransa'da eğitime ara verildiğini görüyoruz. Kore'de ise online eğitim tavsiye ediliyor.

Böyle bir ortamdan toplumun tüm katmanlarının, etkilendiği ortada.

Türk Yüksek Öğretimi birçok ülkede olmayan tecrübeye sabittir.

Bazı hususlarda kararlar aldık. Bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Örgün öğretime ara vermek durumundayız. Bu yeni durumu kabullenmek durumundayız.

YKS TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK

YÖK Başkanı Yekta Saraç YKS tarihinin de değiştirildiğini açıkladı. Saraç, "YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasını karara bağladık.