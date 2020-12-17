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  • Son Dakika: Üniversiteler hakkında skandal sözler sarf etmişti... Başsavcılık, Prof. Dr. Sofuoğlu için harekete geçti: Soruşturma başlatıldı
17 Aralık 2020 Perşembe 16:43 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Üniversiteler hakkında skandal sözler sarf etmişti... Başsavcılık, Prof. Dr. Sofuoğlu için harekete geçti: Soruşturma başlatıldı

Son Dakika: Üniversiteler hakkında skandal sözler sarf etmişti... Başsavcılık, Prof. Dr. Sofuoğlu için harekete geçti: Soruşturma başlatıldı

Son dakika haberine göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı üniversiteler hakkında skandal sözler söyleyen Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı.

Son dakika haberine göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı üniversiteler hakkında skandal sözler söyleyen Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı.

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