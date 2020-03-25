Üniversiteler açılacak mı? Son dakika üniversiteler ne zaman açılıyor, tatil uzadı mı?
Üniversiteler açılacak mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Son dakika YÖK haberleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. Türkiye'de corona virüs önlemleri kapsamında YÖK ünivesitelerde 3 haftalık tatil uygulama kararı almıştı. Öğrenciler ise üniversiteler ne zaman açılıyor diye merak ediyorlar. Detaylar haberimizde…
Korona virüs salgını dünya çapında etkisini sürdürmeye devam ediyor. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarının tatil edilmesinden sonra YÖK üniversiteler için 3 haftalık tatil kararı almıştı. Tatil uzadı mı? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Üniversiteler için tatil süresi 3 hafta olarak belirlendi. Mevcut durumda üniversitelerin 6 Nisan’da açılması bekleniyor. Salgının seyri ve Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda üniversitelerin de açılacağı tarih netleşecektir.
TATİL UZADI MI?
3 hafta olarak belirlenen tatil süresinin uzayıp uzamayacağı ile ilgili güncel bilgi henüz YÖK tarafından bildirilmedi. Alınan son dakika kararlar olduğu takdirde haberimiz içerisine eklenecektir.