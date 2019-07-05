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  3. Üniversite öğrencilerini gasbeden 3 zanlı tutuklandı

Üniversite öğrencilerini gasbeden 3 zanlı tutuklandı

Üniversite öğrencilerini gasbeden 3 zanlı tutuklandı

Manisa'da kiraladıkları araçlarla otostop çeken üniversite öğrencilerini araçlarına alıp gasbeden 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda üniversite öğrencisinin farklı tarihlerde gasbedildiği şikayeti üzerine harekete geçti. Ekipler, kiraladıkları araçlarla otostop yapan öğrencileri araca aldıktan sonra darbeden, paralarını ve cep telefonlarını gasbeden 3 kişiyi tespit etti.

Polisin operasyonuyla yakalanan A.Z. (19), M.B. (25) ve Z.G. (27), işledikleri suçu kabul ederek yaklaşık 20 kişiyi gasbettiklerini, bu kişilerin uygunsuz videolarını çekip, görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, şantaj yaptıklarını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(AA)

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