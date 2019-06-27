Üniversite öğrencileri İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? internette yoğun olarak aranıyor. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı ile ilgili üniversite öğrencilerine müjdeyi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk vermişti. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı ile üniversite öğrencilere hem deneyim hem de para kazanma şansı doğacak. Bu program ile 100 bin öğrenci ilk kez sigortalı olacak. peki Üniversite öğrencileri İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR sosyal çalışma programı başvuru tarihleri nasıl? diye merak eden öğrenciler için işte yanıtı..

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İŞKUR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada İŞKUR yaz işi başvurularının 25 - 28 Haziran tarihleri arasında alınacağını söyledi.Başvuruların alınması sonrası 5 Temmuz 2019 günü çalışacak öğrenciler elektronik ortamda kura ile belirlenecek. 8 Temmuz günü işbaşı yapılacak. Öğrenciler 30 Eylül 2019 tarihine kadar çalışacak.Başvurular İŞKUR’un internet sitesi üzerinden kabul edilecek.

ÖĞRENCİLER NE KADAR HARÇLIK ALACAK?

Sosyal Çalışma Programları ile üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak amaçlanıyor. Sosyal Çalışma Programları için bugün başlayan başvurular, 28 Haziran’da sona erecek. Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67 lira 36 kuruş almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortaları da karşılanacak.

ÖĞRENCİLERİN SİGORTALARI YATIRILACAK MI?

Bu program sayesinde üniversite öğrencilerinin yaz tatillerini, sosyal sorumluluk bilinçlerini artırıp verimli bir şekilde değerlendirmeleri amaçlanıyor. Üniversite öğrencileri hem cep harçlıklarını çıkaracak hem de emekliliklerine sayılacak sigortalılıkları yapılacak.

İŞKUR YAZ İŞİNE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

-Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilir. Ancak katılamayacağı belirtilen eğitim düzeylerinin yanısıra kişinin aktif bir lisans veya önlisans kaydının olması durumunda programlara katılım mümkündür.

-Vakıf veya devlet fark etmeksizin bütün üniversite öğrencileri başvurabilir.

-Okulu uzatanlar da başvuru yapabilir.

-AÖF öğrencileri de başvuru yapabilir.

-Öğrenciler farklı şehirlere başvuru yapabilir.

-Çalışma sırasında öğrenciler burs ve kredilerini almaya devam eder. Burs ve kredi kesilmez.

İŞKUR YAZ İŞİNE KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

- Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılamaz.

- 18 yaşını doldurmamış üniversite öğrencileri katılamaz.

- Başka bir işte çalışan, staj yapan ve herhangi bir işyerinden kısa vadeli sigortalılık kollarından sigortalılığı bildirilen öğrenciler katılamaz.

- Öğrencilik kaydı aktif olmayan öğrenciler katılamaz.

- Bahar dönemi dersleri bitmeyen öğrenciler katılamaz.

- Yaz döneminde ders alan öğrenciler katılamaz.

ÖĞRENCİLER HANGİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK?

-Doğanın korunması.

-Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması.

-Kütüphanelerin bakımı ve düzeni.

-Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi.