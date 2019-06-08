Üniversite adayına Kariyer Koçluğu

OSMAN NURİ CERİT

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, bölüm seçimi ve mezuniyet sonrası istihdam imkanları konusunda kapsamlı bilgilerin yer aldığı bir kılavuzla adaylara “koçluk” yapacak. Çalışmaları süren ve tercih sürecine yetiştirilmesi planlanan kılavuzda, üniversitelerin bölümleri ve bu bölümlerden mezun olan öğrencilerin kaçının alanlarıyla ilgili iş buldukları, iş bulma süreleri ve kazandıkları ücret gibi güncel veriler yer alacak.

Kılavuzda sektörel bazlı istihdam tabloları da bulunacak. Öğrenciler iş dünyasında nitelikli eleman açığı veya fazlası olan sektör ve meslekleri kılavuzdaki endekslerden öğrenebilecekler. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin çalışmasında, üniversitelerin lisans diplomalarına göre kamu ve özel sektördeki istihdam imkanları da paylaşılacak. Kılavuzda ayrıca lisans diploması ile istihdam ilişkisinde uyum oranları da yer alacak.

İş imkanları sıralanıyor

Adaylar tercih edecekleri bölümlerin mezuniyet sonrası istihdamda, nitelikli uyum veya nitelikli uyuşmazlık (miss match) oranlarını sektörel bazda görebilecekler. YÖK, SGK ve ÖSYM verilerinden hareketle hazırlanan kılavuz, her yıl güncel veriler dikkate alınarak yenilenecek. Üniversite adaylarına meslek ve bölüm seçiminde yol gösterecek olan çalışma, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin sitesinden paylaşılacak.