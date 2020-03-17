Umre'den dönenlerin karantina altına alındığı provokatif videolara yine bir Umreciden tepki geldi

Umre amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan 15 Mart'ta yurda dönen 6 bin civarında vatandaşın koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınmaları kararlaştırıldı.

Vatandaşlar, karar doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait Ankara ve Konya'daki yurtlara yerleştirildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir yurda yerleştirilen vatandaşlardan biri, misafir edildikleri yurtta kendilerine sağlanan imkanlarla ilgili video çekti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda konuşan vatandaş, "yurtlardaki şartların kötü olduğu"na ilişkin iddia ve video paylaşımlarına tepki gösterdi.

Videoyu, yakınları bu yurtlarda kalanların içlerinin rahat etmesi amacıyla çektiğini ifade eden vatandaş, kendilerine yeni nevresim takımları dağıtıldığını ve gıda malzemesi konusunda sıkıntı yaşamadıklarını belirtti.

Yurtta barınma şartlarının "olumlu" olduğuna dikkati çeken vatandaş, sabretmenin önemini vurguladı.

Umre'den dönen vatandaş provokatif videolara karantina odasından kanıtlarla yanıt verdi

Hekimoğlu'ndan 14 Gün Uyarısı!

AA