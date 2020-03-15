Umreden dönen 10 bin kişi karantinada! İşte son durum

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtları ile ilgili Bakanlık Merkez Bina'da açıklamada bulundu.

Bakan Kasapoğlu, umreden dönen yaklaşık 10 bin vatandaşın Ankara ve Konya'daki yurtlarda karantina amacıyla misafir edildiğini açıkladı.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Yurtta kalmayıp ücretini vermiş olan öğrencilerimizi ücretini yarın itibarıyla geri ödemeye başlayacağız.

Gerek burs ödemeleri gerek kredi ödemeleri kesintiye uğramaksızın devam edecek.

Gençlerimizin gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyorum, misafirlerimizi ağırladıktan sonra en hijyen koşullarda mekanlarını gençlerimize teslim edeceğiz. Bu uygulama tüm toplumun sağlığı için yapılan bir uygulama.

Bilim Kurulu’muzun koordinasyonuyla bu süreci atlatacağız.

Yurtlarımızda tüm temel imkanlar en güzle şekilde mevcut, yurtlarımız her daim milletimizin hizmetinde.

10 bine yakın vatandaşımız yurtlara yerleştirildi.

Karantina sürecini tamamıyla Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu’muzun belirleyeceği standartlar çerçevesinde sürdürmeye gayret göstereceğiz. Önemli olan toplumun sağlığı.