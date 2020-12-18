Ümit Özdağ'a Ekrem İmamoğlu'nu sordular: Bana büyük terbiyesizlik yaptı

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, konuk olduğu bir TV programında, "İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Bana büyük terbiyesizlik yaptı" ifadesinde bulundu.

Ümit Özdağ, İYİ Parti'deki ihraç sürecinden, FETÖ'cü olmakla suçladığı Buğra Kavuncu'ya kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ, ) Ekrem İmamoğlu hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İMAMOĞLU BANA BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTI"

"Ekrem İmamoğlu'nun Buğra Kavuncu ile ilgili sözlerini hatırlatan moderatör, Ümit Özdağ'a "İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Özdağ, "Ekrem İmamoğlu'yu bana karşı yaptığı büyük bir terbiyesizliğe rağmen destekledim.

"ÖNCE CANAN KAFTANCIOĞLU'NA NUTUK HEDİYE ETSİN"

Özdağ, İmamoğlu ile ilgili, "İYİ Parti'ye katılmadan bir hafta önce Bahadır Erdem'i ziyaret ederek Nutuk hediye etmiş. Kendisine acilen tavsiye ediyorum; İYİ Parti'ye katılanlara Nutuk hediye edeceğine Canan Kaftancıoğlu'na hediye etsin" ifadelerini kullandı.